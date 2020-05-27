Подсчитаны потери доходов россиян во II квартале 2020 года
Реальные доходы граждан России во втором квартале текущего года упадут на 6 процентов. Такой прогноз представил в Госдуме министр экономического развития России Максим Решетников.
«Мы ожидаем снижение реальных располагаемых доходов населения по второму кварталу на 6 процентов», - сказал министр в ходе заседания.
Глава МЭР добавил, что без мер социальной поддержки населению падение доходов могло оказаться более серьезным — до 7,5 процента. В то же время Решетников отметил, что по итогам года в стране ожидается «умеренный» рост безработицы — на уровне 5,7 процента, передает Ura.ru.
Ранее бизнес-омбсудсмен Борис Титов опубликовал данные опроса среди представителей бизнес-сообщества в регионах. 62 процента респондентов признались, что с вероятностью 50 процентов их бизнес не выживет. Как отмечает «Свободная пресса», это может говорить о том, что меры по восстановлению экономики, о которых говорил Решетников, могут оказаться неэффективными.
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