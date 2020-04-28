Средний класс в России обрекли на бедность

«Так оно и будет. Средний класс – это люди, у которых доходы превышают их текущие расходы. То есть имеются какие-то сбережения. Это индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес, топ-специалисты, топ-менеджеры компаний. Смягчить удар можно только государственной поддержкой, упрощением регулирования личных бизнесов – мелкого и среднего бизнеса. Чтобы можно было активнее заниматься предпринимательской деятельностью после снятия всех ограничений», - сказал эксперт.

Ранее рейтинговое агентство АКРА спрогнозировало падение доходов россиян на 9,9% по итогам 2020 года в случае ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

