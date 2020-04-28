Средний класс в России обрекли на бедность

Экономист в эфире НСН поддержал мнение ректора ВШЭ о социальных последствиях кризиса из-за коронавируса.



Бедность угрожает среднему классу в результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. С таким прогнозом выступил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

Как сообщает РБК, Кузьминов выразил мнение, что доходы будут падать у всех слоев общества, однако средний класс примет на себя основной удар кризиса. Прежде всего он коснется экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.

Экономист Александр Кареевский в эфире НСН поддержал мнение ректора ВШЭ.

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«Так оно и будет. Средний класс – это люди, у которых доходы превышают их текущие расходы. То есть имеются какие-то сбережения. Это индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес, топ-специалисты, топ-менеджеры компаний. Смягчить удар можно только государственной поддержкой, упрощением регулирования личных бизнесов – мелкого и среднего бизнеса. Чтобы можно было активнее заниматься предпринимательской деятельностью после снятия всех ограничений», - сказал эксперт.

Ранее рейтинговое агентство АКРА спрогнозировало падение доходов россиян на 9,9% по итогам 2020 года в случае ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВШЭКоронавирусЭкономический Кризис
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