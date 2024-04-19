Ефимов: Строящийся на западе Москвы технопарк получил льготу на аренду земли

Московские власти предоставили льготу на аренду земельного участка строящемуся в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО) технопарку «Рябиновая 44» в сфере пищевой промышленности. Арендная плата составит 0,01% от кадастровой стоимости участка. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Технопарк “Рябиновая 44” возводится в районе Очаково-Матвеевское на участке площадью 0,89 гектара. Ранее Сергей Собянин присвоил ему статус инвестиционного приоритетного проекта, который дает право на дополнительные льготы. Одна из них – снижение ставки аренды земли до 0,01 процента от кадастровой стоимости. Благодаря такой поддержке от города инвестор сможет сэкономить более 2,9 миллиона рублей в 2024 году», – отметил заммэра.

Ефимов добавил, что мэр столицы Сергей Собянин присвоил технопарку статус приоритетного инвестпроекта, дающий право на дополнительные льготы. Поддержка от города позволит инвестору сэкономить в текущем году свыше 2,9 млн рублей, отметил он.

Отмечается, что поддержка таких проектов для Москвы является долгосрочными инвестициями в развитие промышленности и науки и разработку новой продукции.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что земельный участок под строительства технопарка был предоставлен в рамках масштабного инвестпроекта в 2021 году. Статус масштабного инвестиционного проекта могут получить инновационные центры, производственные комплексы, социальные учреждения, деловые, спортивные, транспортные и иные объекты, под строительство которых город предоставляет землю в аренду без торгов. Их реализация способствует развитию инфраструктуры Москвы и позволяет создавать новые рабочие места.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская добавила, что суммарная поэтажная площадь технопарка составит свыше 16 тысяч квадратных метров.

