«Подорожает всё!»: Введение акциза на медицинский спирт назвали безобразием
Почти в любом производстве лекарств используется фармацевтическая субстанция спирта, а за предприятиями, производящими медицинский спирт, установлен пристальный контроль, отметила в эфире НСН Надежда Дараган.
Введение акциза на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства, не включенные в специальный перечень кабмина, приведет к удорожанию почти всех препаратов, заявила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Надежда Дараган в разговоре с НСН.
Ранее «Ведомости» сообщили, что Минфин РФ предлагает сделать подакцизными товарами медицинский спирт (фармацевтическую субстанцию этилового спирта, т. е. этанола), а также спиртосодержащие лекарства, не включенные в специальный перечень правительства. Список будет содержать фармпродукцию, из которой нельзя произвести нелегальный алкоголь.
«Считаю, что это безобразие. Это приведет к удорожанию почти всей продукции, совсем не спиртосодержащей. Насколько я знаю, ФАС предложил Минфину посчитать, во сколько это выльется. Фармацевтическая промышленность сейчас одна из немногих отраслей, которая в РФ развивается, она прибыльная, мы поставляем продукцию за рубеж. Вы хотите ударить курицу, которая несет золотые яйца? Практически в любом производстве используется фармацевтическая субстанция спирта. Потом этот спирт испаряется, он не содержится в конечном продукте: у нас есть фармацевтические субстанции, для производства одного килограмма которых может использоваться до тонны спирта. Сейчас принят целый ряд законов, Минфин торопится, нужно посмотреть, как они будут работать», – сказала Дараган.
Она отметила, что за предприятиями, которые производят медицинский спирт, установлен пристальный контроль. По словам Дараган, из-за этого невозможно сделать «шаг в сторону».
«Минфин ищет черную кошку в темной комнате, где кошки нет. У нас настолько выстроена система учета на предприятиях, что шаг в сторону сделать невозможно. Спиртохранилища заливаются через счетчик, берется спирт оттуда тоже через счетчик. Вся информация поставляется в Росалкогольрегулирование и в тот же Минфин. Сделана система маркировки: вся спиртосодержащая продукция, настойки, все проходят двойной учет. Мы доказали, что утечки на наших предприятиях быть просто не может, ищите в оптовой сети. Ранее мы предложили сделать так, чтобы оптовые структуры получали отдельную лицензию на работу со спиртосодержащей продукцией», – резюмировала собеседница НСН.
Ранее за введение акциза на весь этиловый спирт выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В прошлом году она приводила данные 2022 года, согласно которым при нуждах сектора здравоохранения в 1,6 млн дал медицинского спирта было произведено 6,8 млн. Из оставшихся 5,2 млн дал было произведено 13 млн дал нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции, передает «Радиоточка НСН».
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