«Подорожает всё!»: Введение акциза на медицинский спирт назвали безобразием

Введение акциза на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства, не включенные в специальный перечень кабмина, приведет к удорожанию почти всех препаратов, заявила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Надежда Дараган в разговоре с НСН.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минфин РФ предлагает сделать подакцизными товарами медицинский спирт (фармацевтическую субстанцию этилового спирта, т. е. этанола), а также спиртосодержащие лекарства, не включенные в специальный перечень правительства. Список будет содержать фармпродукцию, из которой нельзя произвести нелегальный алкоголь.