Подмосковье стало лидером по производству пива в России
Московская область стала лидером по производству пива в России и Центральном федеральном округе по итогам первой половины 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.
Глава ведомства Сергей Воскресенский отметил, что Подмосковье лидирует по данному показателю третий год подряд, в этом году уже было произведено 33,6 миллиона декалитров (ф декалитр – 10 литров).
По его словам, доля произведенной продукции составляет 8,4% от всего объема производства по стране, передают «Известия».
Ранее эксперты из Великобритании оценили риск развития инфаркта, инсульта, стенокардии и смерти от остановки сердца у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в зависимости от дозы ежедневно потребляемых ими спиртных напитков, пишет BMC Medicine со ссылкой на результаты исследования. Минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти британские ученые выявили у тех, кто потреблял около шести граммов алкоголя в день.
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