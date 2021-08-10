Подмосковье стало лидером по производству пива в России

Московская область стала лидером по производству пива в России и Центральном федеральном округе по итогам первой половины 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Глава ведомства Сергей Воскресенский отметил, что Подмосковье лидирует по данному показателю третий год подряд, в этом году уже было произведено 33,6 миллиона декалитров (ф декалитр – 10 литров).

По его словам, доля произведенной продукции составляет 8,4% от всего объема производства по стране, передают «Известия».

Россияне стали реже употреблять алкоголь из-за коронавируса

Ранее эксперты из Великобритании оценили риск развития инфаркта, инсульта, стенокардии и смерти от остановки сердца у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в зависимости от дозы ежедневно потребляемых ими спиртных напитков, пишет BMC Medicine со ссылкой на результаты исследования. Минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти британские ученые выявили у тех, кто потреблял около шести граммов алкоголя в день.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПроизводствоПиво
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