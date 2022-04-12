Подачу российского газа в Армению временно приостановили

Подачу газа из России в Армению временно приостановили на фоне проведения восстановительных работ на магистральном газопроводе. Об этом сообщает «Газпром Армения».

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«В связи с проведением восстановительных работ на магистральном газопроводе Красный Мост — Севкар — Берд с 10:00 12.04.2022 до 19:00 13.04.2022 будет приостановлена подача природного газа в Республику Армения», — указано в заявлении компании.

Отмечается, что на время ремонтных работ газоснабжение потребителей продолжат за счет резервов Абовянской станции подземного хранения газа, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ГазпромАрменияРоссийский Газ
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