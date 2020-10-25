Под Калининградом обнаружили два самородка янтаря свыше 1 кг

«В течение нескольких дней комбинат добыл два самородка янтаря весом свыше 1 кг. В результате в этом году в карьере уже найдено 18 уникальных образований, что повторяет рекорд 2019 года», - пояснили на комбинате.

Самородок «Верещагин», названный в честь персонажа фильма «Белое солнце пустыни» в исполнении актера Павла Луспекаева, весит 1 250 граммов.

Второй камень Camarada (Товарищ – исп., прим. НСН) весит 1 160 граммов.

Все добытые самородки оценивает Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Гохран России). Уникальные камни пополняют госфонд. Другие выставляют на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.

Напомним, самый крупный кусок янтаря обнаружили на берегу Балтийского моря во второй половине 19-го века – он весил 12 кг.

