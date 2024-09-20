Россия в августе импортировала из Китая автомобили на 1,6 млрд долларов
В августе 2024 года Россия ввезла из Китая легковых автомобилей на рекордную сумму в 1,6 млрд долларов. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.
Уточняется, что по итогу последнего месяца лета Россия увеличила закупки китайских автомобилей на 26%, а в годовом выражении этот показатель вырос в полтора раза.
Всего за январь-август 2024 года компании из Китая отправили в Россию легковых автомобилей на 9,15 млрд долларов, тогда как за восемь месяцев прошлого года на 6,8 млрд долларов.
Ранее в СМИ появилась информация, что поставки южнокорейских автомобилей в Россию в июле 2024 года выросли на 25% по сравнению с июнем и на 24,4% в годовом выражении, достигнув 57,6 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru