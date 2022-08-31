Почти 30 эстонских компаний попросили освободить их от антироссийских санкций ЕС

Некоторые эстонские компании обратились к властям страны с просьбой временно освободить их от исполнения санкций Евросоюза в отношении России для того, чтобы импортировать нефтепродукты из РФ. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на МИД республики.

В Эстонии предложили ввести новые антироссийские санкции в сферах торговли и энергетики

Освободиться от антироссийских санкций захотели 28 компаний, пишет РИА ФАН.

«Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Среди обратившихся к властям предприятий - Flexoil OÜ, United Stream OÜ и Baltic Marine Bunker AS, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзЭстония
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