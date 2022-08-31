Почти 30 эстонских компаний попросили освободить их от антироссийских санкций ЕС
Некоторые эстонские компании обратились к властям страны с просьбой временно освободить их от исполнения санкций Евросоюза в отношении России для того, чтобы импортировать нефтепродукты из РФ. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на МИД республики.
Освободиться от антироссийских санкций захотели 28 компаний, пишет РИА ФАН.
«Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Среди обратившихся к властям предприятий - Flexoil OÜ, United Stream OÜ и Baltic Marine Bunker AS, отмечает RT.
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