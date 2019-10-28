Почему Песков не поверил Минэкономики

Не соответствующей действительности назвал информацию о массовом закрытии российских предприятий пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Согласно опубликованным данным Минэкономразвития, в России за последний год закрылось 668 тысяч юридических лиц. Это абсолютно не совпадает с данными, которые Кремль получает из Корпорации по малому и среднему бизнесу и из налоговой службы: «там другие данные, и они свидетельствуют о более благоприятных процессах», - сказал Песков. Вместе с тем, он признал, что развитие малого и среднего бизнеса в России проходит «не без проблем».

В последние годы, особенно с 2014, идет большой поток закрытия предприятий малого и среднего бизнеса, - подтвердил в эфире НСН член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский. По его словам, цифра в 600 с лишним тысяч недалека от действительности.

«Ежегодно превышение количества закрывшихся предприятий над открывшимися составляет в диапазоне от 70 тысяч до 140 тысяч предприятий. Поэтому цифра в 600 тысяч, которая приведена, она очень близка к истине. С моей точки зрения, целиком и полностью то, что происходит последние годы вымирание малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, это в чистом виде результат той социально-экономической политики, которую проводят власти».

Собеседник НСН назвал причины, которые в первую очередь толкают к закрытию бизнеса.

«Если мы посмотрим на те же самые официальные отчеты Росстата, мы увидим, что три главных причины, которые называют предприниматели как факторы, ограничивающие их деятельность, ведущие к банкротству, первое – низкий платежеспособный спрос населения, другими словами это бедное, нищее население, у которого нет денег, чтобы чего-то купить. Второй фактор, безусловно, это – крайне высокие налоги и растущие поборы с бизнеса (и НДС, и акцизы, и цены на бензин, кадастровая оценка недвижимости, «Платон»). И третий фактор – общая неопределенность экономической ситуации, отсутствие четко выверенной экономической политики. Экономика стагнирует, темпы роста экономики крайне низкие, а если говорить серьезно, то экономика снижается, сжимается. Закрытие бизнеса – неизбежный факт, от которого никуда не деться».

Предложил Владислав Жуковский и свое объяснение недоверию пресс-секретаря президента опубликованным данным.

«Надо понимать, что у чиновников, властей своя собственная экономика, в которой ничего не падает, там нет ни растущей безработицы, ни шоковой девальвации, ни обесценивания сбережений и доходов, ни утечки капитала, ни утечки умов, ни, собственно говоря, банкротства предпринимателей».

Если экономику душить «фискальной удавкой» и главной целью экономической политики делать пополнение валютных резервов, накопление «гробовой заначки» в виде золотовалютных резервов и ФНБ, то никакого экономического роста как не было, так никогда и не будет, - заключил собеседник НСН.



