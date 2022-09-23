По требованию России арестовали активы за рубежом на $500 млн

«На текущий момент, несмотря на напряженную международную повестку, Генеральной прокуратурой России обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также на финансовые активы в сумме, эквивалентной полмиллиарда долларов», — цитирует генпрокурора РИА Новости.

Как отметил Краснов, сейчас проходит заключительные стадии согласования законопроект, который позволит ГП обращаться в иностранные юрисдикции для возмещения нанесенного государству преступлениями ущерба. Так, создана рабочая группа по возвращению активов из-за границы. В такой деятельности участвуют правоохранительные органы и ведомства, которые управляют конфискованным имуществом и отвечают за наполнение конкурсной массы криминально обанкротившихся банков — в частности, Росимущество и Агентство по страхованию вкладов.

