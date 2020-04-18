По поручению Собянина объем отсрочек для МСП по арендным платежам составит 3,6 млрд руб.

«Речь идет об отсрочке платежей по договорам купли-продажи городской недвижимости, которые заключены с предпринимателями без проведения торгов в рамках Федерального закона №159-ФЗ <...> Это беспроцентная отсрочка платежей за три месяца - апрель, май, июнь, которая уже предоставлена автоматически всем представителям малого и среднего бизнеса по всем заключенным договорам купли-продаж», - заявил Ефимов.

По официальным данным, преимущественным правом выкупа недвижимости в столице воспользовались 6,8 тыс. московских предпринимателей. С добросовестными арендаторами из числа представителей малого и среднего были заключены договоры на общую сумму 145,8 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы разослали арендаторам городского имущества уведомления о возможности освобождения от арендных платежей. Их получили более 11 тысяч компаний, деятельность которых пострадала из-за кризиса и приостановки работы на фоне коронавируса

