По поручению Собянина объем отсрочек для МСП по арендным платежам составит 3,6 млрд руб.
Столичные предприниматели получили беспроцентную отсрочку по платежам на общую сумму льгот составила 3,6 млрд рублей. Воспользоваться этой мерой поддержки смогут 3,3 тыс. предпринимателей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Меры поддержки коснутся представителей бизнеса, которые выкупают недвижимость у города в рассрочку. Решение о принято мэрией в рамках третьего пакета антикризисных мер, утвержденных главой Москвы Сергеем Собяниным.
«Речь идет об отсрочке платежей по договорам купли-продажи городской недвижимости, которые заключены с предпринимателями без проведения торгов в рамках Федерального закона №159-ФЗ <...> Это беспроцентная отсрочка платежей за три месяца - апрель, май, июнь, которая уже предоставлена автоматически всем представителям малого и среднего бизнеса по всем заключенным договорам купли-продаж», - заявил Ефимов.
По официальным данным, преимущественным правом выкупа недвижимости в столице воспользовались 6,8 тыс. московских предпринимателей. С добросовестными арендаторами из числа представителей малого и среднего были заключены договоры на общую сумму 145,8 млрд рублей.
Ранее НСН сообщала, что власти Москвы разослали арендаторам городского имущества уведомления о возможности освобождения от арендных платежей. Их получили более 11 тысяч компаний, деятельность которых пострадала из-за кризиса и приостановки работы на фоне коронавируса
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