По поручению Путина может возобновиться программа по утилизации автомобилей
Министерство промышленности торговли России проработает предложения о возобновлении программы утилизации автомобилей, сообщает телеканал «360».
Соответствующее поручение ведомству отдал президент Владимир Путин на заседании форума «Деловая Россия».
Один из участников мероприятия, член совета директоров AKRON HOLDING Александр Кобяков предложил рассмотреть возможность перезапуска программы.
Ранее программа была запущена в 2010 году по инициативе президента РФ. Удалось утилизировать около 600 тысяч машин. Как отметил Кобяков, на автомобильном рынке программа поддержала спрос и среди граждан, которые получили скидку на покупку новых автомобилей.
Дать поручение Минпромторгу о проработке возобновления программы Путин попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Ранее координатор движения «Общество Синих Ведёрок», член общественного совета ГУ МВД России по Москве, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов заявил, что при покупке автомобиля с пробегом не стоит сразу отказываться от услуг автоподборщиков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- Роспотребнадзор объяснил отмену карантина для контактировавших с зараженными «омикроном»
- По поручению Путина может возобновиться программа по утилизации автомобилей
- Стала известна причина взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде
- Журналистка «Новой газеты» Милашина покидает РФ из-за угроз из Чечни
- Журналистам Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму
- Путин в третий раз за неделю поговорил с Макроном
- Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
- Объединение журналистов ФРГ призвало Путина снять запрет на вещание DW в РФ
- В ООН недовольны убийством мирных жителей военными США
- МИД ФРГ назвало меры против Deutsche Welle эскалацией двусторонних отношений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru