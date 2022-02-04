По поручению Путина может возобновиться программа по утилизации автомобилей

Соответствующее поручение ведомству отдал президент Владимир Путин на заседании форума «Деловая Россия».

Один из участников мероприятия, член совета директоров AKRON HOLDING Александр Кобяков предложил рассмотреть возможность перезапуска программы.

Ранее программа была запущена в 2010 году по инициативе президента РФ. Удалось утилизировать около 600 тысяч машин. Как отметил Кобяков, на автомобильном рынке программа поддержала спрос и среди граждан, которые получили скидку на покупку новых автомобилей.

Дать поручение Минпромторгу о проработке возобновления программы Путин попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Ранее координатор движения «Общество Синих Ведёрок», член общественного совета ГУ МВД России по Москве, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов заявил, что при покупке автомобиля с пробегом не стоит сразу отказываться от услуг автоподборщиков.

