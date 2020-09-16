По острию: Мишустин оценил, как Россия преодолела пандемию и санкции

Председатель правительства Михаил Мишустин полагает, что Россия сумела «пройти по острию» во время пандемии коронавируса, всемирного экономического кризиса и западных санкций. Об этом он заявил на заседании кабинета министров. По словам Мшустина, государство сумело выполнять социальные обязательства с одновременным выведением экономики на рост, передает ТАСС.

Как отметил премьер-министр, в условиях всех этих вызовов России удалось пройти по очень тонкой грани, сумев сохранить баланс. По его оценке, весь комплекс мер, которые были приняты на пике пандемии, себя оправдал. Теперь необходимо включиться в решение новых задач, уверен Мишустин.

При этом премьер подчеркнул, что «во главу угла» всё также необходимо ставить безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами. Он пообещал, что восстановление доходов людей и занятости, а также спроса, начнется уже в 2021 году.

Мишустин предложил обсудить пакет законопроектов по трёхлетнему бюджету, формирование которого заканчивает кабинет министров.

