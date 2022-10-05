ПМЭФ-2023 пройдет 14–17 июня следующего года

«Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны. ПМЭФ – это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире», – подчеркнул Кобяков.

ПМЭФ в 2022 году состоялся в июне, форум стал 25-м по счету, напоминает «Свободная пресса». В мероприятии приняли участие более 14000 человек из 130 стран мира.

