ПМЭФ-2023 пройдет 14–17 июня следующего года
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2023 году пройдет 14-17 июня. Об этом сообщает фонд «Росконгресс» со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета мероприятия Антона Кобякова.
«Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны. ПМЭФ – это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире», – подчеркнул Кобяков.
ПМЭФ в 2022 году состоялся в июне, форум стал 25-м по счету, напоминает «Свободная пресса». В мероприятии приняли участие более 14000 человек из 130 стран мира.
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