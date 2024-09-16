«Плохие прогнозы»: Низкий урожай увеличит мировые цены на российскую пшеницу

«Снижение идет по всех культурам, самые плохие прогнозы в этом году по кукурузе. Сильно упала урожайность, снижаются даже ниже 13 миллионов тонн прогнозы по сбору. В целом урожай будет на уровне средних многолетних, сейчас аналитики дают 125 миллионов тонн. Этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить все внутренние потребности, останется еще на экспорт», - отметил он.

Египет удерживает первую строчку по экспорту российской пшеницы, Турция ограничила поставки, но закупки продолжает. В целом цены будут расти как раз на фоне более низких сборов, подчеркнул Злочевский.

«Что касается экспорта, Египет у нас по-прежнему покупатель номер один, Турция ограничила до октября ввоз российской пшеницы, при этом закупает транзитные объемы, которые дальше отправляются турецкими компаниями в третьи страны. Закупки идут, но объемы снизились. На третьем месте по закупкам Бангладеш, но он третье место не удержит, будут и другие страны активничать. Цены на наше зерно в этом сезоне ниже даже, чем в прошлом сезоне. Разница довольно приличная – 15-20 долларов по отношению к прошлому сезону, мы ниже торгуемся, но есть тенденция к росту цен, так как запасы рекордных лет заканчиваются», - рассказал собеседник НСН.

По итогам августа компания «ПроЗерно» резко снизила прогноз сбора зерна в России в текущем году. По словам генерального директора компании Владимира Петриченко, у сокращения прогноза по сбору зерна сразу на 2 миллиона тонн несколько причин, передает «Радиоточка НСН».

