«Плохие прогнозы»: Низкий урожай увеличит мировые цены на российскую пшеницу
Аркадий Злочевский заявил НСН, что в этом году сборы не смогут достигнуть рекордного уровня прошлых лет, цена на рынке подрастет.
В этом году урожай зерновых прогнозируется на уровне 125 миллионов тонн, что не дотягивает до рекордов прошлых лет, самые плохие прогнозы касаются кукурузы, заявил НСН глава Зернового союза Аркадий Злочевский.
Институт конъюнктуры аграрного рынка понизил прогноз урожая пшеницы на 1,6 млн т, до 82,2 млн т. Одновременно оценка сбора ячменя уменьшена на 400 тыс. т, а кукурузы — на 1,1 млн т, до 12 млн т. Последний показатель станет худшим с 2018 года, пишут «Известия». Злочевский подтвердил статистику «на понижение».
«Снижение идет по всех культурам, самые плохие прогнозы в этом году по кукурузе. Сильно упала урожайность, снижаются даже ниже 13 миллионов тонн прогнозы по сбору. В целом урожай будет на уровне средних многолетних, сейчас аналитики дают 125 миллионов тонн. Этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить все внутренние потребности, останется еще на экспорт», - отметил он.
Египет удерживает первую строчку по экспорту российской пшеницы, Турция ограничила поставки, но закупки продолжает. В целом цены будут расти как раз на фоне более низких сборов, подчеркнул Злочевский.
«Что касается экспорта, Египет у нас по-прежнему покупатель номер один, Турция ограничила до октября ввоз российской пшеницы, при этом закупает транзитные объемы, которые дальше отправляются турецкими компаниями в третьи страны. Закупки идут, но объемы снизились. На третьем месте по закупкам Бангладеш, но он третье место не удержит, будут и другие страны активничать. Цены на наше зерно в этом сезоне ниже даже, чем в прошлом сезоне. Разница довольно приличная – 15-20 долларов по отношению к прошлому сезону, мы ниже торгуемся, но есть тенденция к росту цен, так как запасы рекордных лет заканчиваются», - рассказал собеседник НСН.
По итогам августа компания «ПроЗерно» резко снизила прогноз сбора зерна в России в текущем году. По словам генерального директора компании Владимира Петриченко, у сокращения прогноза по сбору зерна сразу на 2 миллиона тонн несколько причин, передает «Радиоточка НСН».
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