В Совфеде хотят привлечь школьников и студентов к осенним сельхозработам

Сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о привлечении к осенней сельскохозяйственной уборочной кампании школьников и студентов, сообщает РИА Новости.

По ее словам, во всех регионах специальные работники при помощи механической техники, а также вручную убирают урожай. Парламентарий предложила рассмотреть вопрос о привлечении к труду учеников старших классов, а также студентов бакалавриата.

Она считает, что полезный труд позволит учащимся отвлечься от неприятных мыслей, даст возможность познакомиться с новыми людьми и овладеть новыми навыками.

Косихина отметила, что несколько дней, проведенных на свежем воздухе, «позитивно скажутся не только на уровне физической выносливости, но также станут важнейшей ступенькой социализации в условиях…».

Ранее россиянам дали советы, как подготовить урожай картофеля к хранению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

