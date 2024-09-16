В Совфеде хотят привлечь школьников и студентов к осенним сельхозработам
Сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о привлечении к осенней сельскохозяйственной уборочной кампании школьников и студентов, сообщает РИА Новости.
По ее словам, во всех регионах специальные работники при помощи механической техники, а также вручную убирают урожай. Парламентарий предложила рассмотреть вопрос о привлечении к труду учеников старших классов, а также студентов бакалавриата.
Она считает, что полезный труд позволит учащимся отвлечься от неприятных мыслей, даст возможность познакомиться с новыми людьми и овладеть новыми навыками.
Косихина отметила, что несколько дней, проведенных на свежем воздухе, «позитивно скажутся не только на уровне физической выносливости, но также станут важнейшей ступенькой социализации в условиях…».
Ранее россиянам дали советы, как подготовить урожай картофеля к хранению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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