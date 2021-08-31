«Плавающую» приватизацию запустят в РФ с 2022 года

Кабинет министров РФ с будущего года откажется от подготовки трехлетней программы приватизации. План будет ежегодно поправляться и сдвигаться на один год, сообщили «Интерфаксу» в Федеральном агентстве по государственному имуществу.

Речь идёт о синхронизации сроков действия программы приватизации со сроками разработки федерального бюджета в соответствии с постановлением правительства, принятым 23 августа.

Таким образом, согласно «скользящему планированию» срок начала и окончания действия прогнозного плана будет каждый раз смещаться на 1 год. Изменения будут вступать в силу с 1 января следующего года.

В Росимуществе также рассказали, что срок исполнения программы приватизации 2020-2022 годов сдвинут на два года как раз для того, чтобы воплотить в жизнь вышеозначенные изменения.

В план приватизации на трёхлетее, который теперь будет действовать до 2024 года, включены несколько крупных активов, для продажи которых необходимо решению президента и правительства. Одна сделка уже реализована: по итогам прошлогоднего IPO (первичного размещения акций) «Совкомфлота» доля государства в компании уменьшилась со 100% до 82,8% (план предусматривает возможность сокращения до 75% + 1 акция).

Также документ разрешает сокращение доли в ВТБ с 61% до 50% + 1 акция, выход государства из капитала публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», Махачкалинского морского торгового порта, «Алмазювелирэкспорта».

