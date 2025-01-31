Плату за проезд по Мытищинской хорде введут с 1 февраля

С 1 февраля проезд по Мытищинской скоростной хорде (северному дублеру МКАД) станет платным. Об этом сообщила группа «ВИС». Трасса работает в бесплатном режиме с 17 декабря 2024 года. Ранее минтранс Подмосковья объявил, что плату введут 22 января, однако решение перенесли.

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Счет за проезд будет выставляется автомобилистам автоматически по госномеру, оплачивать его можно на сайте «Транстолла» (оператора трассы) либо через сторонние транспондеры. Пунктов взимания платы на дороге нет, она работает по системе «Свободный поток». Оплатить проезд нужно будет в течение пяти дней после поездки. Штраф за неоплату проезда предусмотрен в размере от 3-х до 15 тысяч рублей. Соответствующий закон был принят Московской областной думой 30 января, но на данный момент не вступил в силу.

Мытищинская хорда соединяет Ярославское и Дмитровское шоссе, ее протяженность около 16 километров.


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Фото: mos.ru
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