Ефимов: Новый участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе откроют в 2025 году

Автомобильное движение по всему основному ходу четвертого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе запустят в 2025 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас идет второй этап строительства четвертого участка трассы от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. на этом отрезке появятся три надземных и один подземный пешеходный переход. Параллельно со строительством четвертого участка магистрали ведется проектирование прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью 8,7 километра и 120-метрового путепровода. Общая готовность проекта превышает 60 процентов», — отметил вице-мэр.

Одновременно проектируются участки Бартеневской улицы, Проектируемого проезда №816, улицы Александры Монаховой и проспекта Куприна. Всего в рамках реализации четвертого участка реконструируют и построят 28 км дорог, а также путепроводов, внеуличных надземных и подземных пешеходных переходов.

Четвертый участок трассы проходит от станции метро «Новомосковская» до улицы Поляны. Первый этап проекта был реализован в августе 2024 года — в эксплуатацию ввели участок от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига.

По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, активно строится и пятый (заключительный) участок магистрали от улицы Поляны до Варшавского шоссе с выходом на Расторгуевское шоссе. Сейчас здесь ведутся строительство эстакады в районе улицы Поляны, вынос инженерных коммуникаций, а также сооружение буронабивных свай подпорных стен и опор путепровода на Варшавском шоссе.

Ввод участка в эксплуатацию разгрузит Симферопольские и Варшавское шоссе, а также МКАД благодаря появлению новой транспортной связи с Московским скоростным диаметром (МСД). Кроме того, автолюбители получат удобный выезд с Варшавского шоссе в сторону Киевского и Калужского шоссе. Также будет улучшена транспортная доступность районов Северное и Южное Бутово.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о возведении трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и МСД.

Магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе длиной 26,6 км по прямому ходу с учетом Внуковского шоссе соединяет Варшавское, Калужское, Киевское, Боровское и Минское шоссе, является дублером МКАД и играет важнейшую роль в транспортном каркасе Новой Москвы.

