Подсмотрели у китайцев. Новый плацкарт от РЖД назвали вчерашним днем

«РЖД, представив такой копцепт, совершенно не подумала, что он будет существенно дороже, чем нынешние плацкартные вагоны. Это продукция «Трансмашхолдинга», которая никак не способна конкурировать с мировыми образцами. Такой вагон придет в негодность на пятый рейс, его нужно будет снимать с линии и отдавать в ремонт. Так что эксплуатация такого вагона окажется сопоставимой с купейным, а может, даже превысит», - сказал он.

По мнению Мюнге, спальные вагоны в принципе морально устарели. «Прототип РЖД – это творческая переработка того, что они увидели у китайцев. А китайцы в свою очередь переработали то, что они увидели у японцев. В Центральной Европе ночных поездов не осталось. Они остались в Восточной Европе, но и от них постепенно избавляются, по мере строительства аэропортов и обновления парка воздушных судов. От ночных поездов отказывается даже Китай, делая ставку либо на сверхскоростные поезда со временем хода не более четырех-пяти часов, либо на авиацию», - пояснил эксперт.

Отметим, что показанный прототип представляет собой не итоговый вариант, а лишь одну из концепций пассажирских вагонов, которые в будущем могут прийти на смену традиционному плацкарту.

