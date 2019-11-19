Подсмотрели у китайцев. Новый плацкарт от РЖД назвали вчерашним днем
Эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства в эфире НСН рассказал, почему плацкартные вагоны морально устарели.
Прототип нового плацкартного вагона с индивидуальным пространством для пассажиров продемонстрировали на ежегодной выставке «Транспорт России». Макет плацкарт в натуральную величину, разработанный группой компаний «Трансмашхолдинг», похож на обычный, однако полки в нем разделены перегородками, что предоставляет пассажирам больше личного пространства. Также в нем предусмотрены шторки, индивидуальные столики, лампы и порты для подключения устройств с USB.
Эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге в эфире НСН выразил мнение, что такой вагон может оказаться в эксплуатации дороже купейного.
«РЖД, представив такой копцепт, совершенно не подумала, что он будет существенно дороже, чем нынешние плацкартные вагоны. Это продукция «Трансмашхолдинга», которая никак не способна конкурировать с мировыми образцами. Такой вагон придет в негодность на пятый рейс, его нужно будет снимать с линии и отдавать в ремонт. Так что эксплуатация такого вагона окажется сопоставимой с купейным, а может, даже превысит», - сказал он.
По мнению Мюнге, спальные вагоны в принципе морально устарели. «Прототип РЖД – это творческая переработка того, что они увидели у китайцев. А китайцы в свою очередь переработали то, что они увидели у японцев. В Центральной Европе ночных поездов не осталось. Они остались в Восточной Европе, но и от них постепенно избавляются, по мере строительства аэропортов и обновления парка воздушных судов. От ночных поездов отказывается даже Китай, делая ставку либо на сверхскоростные поезда со временем хода не более четырех-пяти часов, либо на авиацию», - пояснил эксперт.
Отметим, что показанный прототип представляет собой не итоговый вариант, а лишь одну из концепций пассажирских вагонов, которые в будущем могут прийти на смену традиционному плацкарту.
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