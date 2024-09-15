Платежная система «Мир» заработает в Иране через полгода
С платежной картой "Мир" можно будет поехать в Иран примерно через полгода, заявил посол страны в России Казем Джалали на медиасаммите БРИКС.
Он отметил, что на данном этапе система проходит интеграцию с иранской "Шетаб". В стране "пытаются соединить платежные системы "Мир" и "Шетаб". Ожидается, что процесс скоро завершится.
В июле платежная система «Мир» начала работать в ряде торговых центров и ресторанов Мьянмы. Кроме того, начало работы системы подтвердили в российском посольстве в Мьянме. Здесь выразили уверенность, что это положительно отразится на туристическом потоке и сделает пребывание в стране россиян более комфортным.
Мьянма стала тринадцатой страной, в которой начала работать система «Мир». Ожидается, что к ней подключатся Маврикий, Иран и Египет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Платежная система «Мир» заработает в Иране через полгода
- СМИ: США перебросили войска и HIMARS на Алеутские острова из-за учений ВМФ РФ
- Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
- Росстат назвал регион, жители которого работают больше всех
- Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ
- СМИ: Байден не примет решения по ракетам, пока Украина не представит свой план
- Суд установил антироссийскую пропаганду на выступлениях Галкина*
- Экс-премьер Великобритании Джонсон призвал разрешить ВСУ наносить удары по РФ без одобрения США
- Украина одобрила призыв Польши не платить пособия беженцам для их мобилизации
- В США заявили, что Байден планирует сосредоточиться на поддержке Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru