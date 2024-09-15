Платежная система «Мир» заработает в Иране через полгода

С платежной картой "Мир" можно будет поехать в Иран примерно через полгода, заявил посол страны в России Казем Джалали на медиасаммите БРИКС.

Он отметил, что на данном этапе система проходит интеграцию с иранской "Шетаб". В стране "пытаются соединить платежные системы "Мир" и "Шетаб". Ожидается, что процесс скоро завершится.

«Мир без Mir Pay»: За рубежом ограничивают доступ к российской платежной системе

В июле платежная система «Мир» начала работать в ряде торговых центров и ресторанов Мьянмы. Кроме того, начало работы системы подтвердили в российском посольстве в Мьянме. Здесь выразили уверенность, что это положительно отразится на туристическом потоке и сделает пребывание в стране россиян более комфортным.

Мьянма стала тринадцатой страной, в которой начала работать система «Мир». Ожидается, что к ней подключатся Маврикий, Иран и Египет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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