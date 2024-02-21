ФАС выдала предупреждение банку «Синара» за недостоверные данные о тарифах

Как отметили в ФАС, на сайте банка были размещены привлекательные для клиентов сведения о бесплатном обслуживании брокерских счетов, при этом не были указаны существенные ограничения опции. Федеральная служба увидела в таких действиях признаки недобросовестной конкуренции.

«ФАС России выдала банку ... предупреждение об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства. Банк обязан проинформировать клиентов о стоимости обслуживания брокерского счета на своем сайте, а также направить персональные уведомления клиентам, которые заключили договор о брокерском обслуживании в период размещения недостоверной информации», — указали в ведомстве.

Кредитная организация должна исполнить предупреждение в течение 10 дней после его получения и предоставить отчет в ФАС.

Ранее служба возбудила дело против «Альфа-банка» из-за недостоверных сведений в рекламе об отмене комиссии за эквайринг, напоминает «Свободная пресса».

