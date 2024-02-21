ФАС выдала предупреждение банку «Синара» за недостоверные данные о тарифах
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение банку «Синара» из-за недостоверной информации о тарифах. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в ФАС, на сайте банка были размещены привлекательные для клиентов сведения о бесплатном обслуживании брокерских счетов, при этом не были указаны существенные ограничения опции. Федеральная служба увидела в таких действиях признаки недобросовестной конкуренции.
«ФАС России выдала банку ... предупреждение об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства. Банк обязан проинформировать клиентов о стоимости обслуживания брокерского счета на своем сайте, а также направить персональные уведомления клиентам, которые заключили договор о брокерском обслуживании в период размещения недостоверной информации», — указали в ведомстве.
Кредитная организация должна исполнить предупреждение в течение 10 дней после его получения и предоставить отчет в ФАС.
Ранее служба возбудила дело против «Альфа-банка» из-за недостоверных сведений в рекламе об отмене комиссии за эквайринг, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Барселона» больше всех в Европе заработала на продаже формы и атрибутики
- ФАС выдала предупреждение банку «Синара» за недостоверные данные о тарифах
- На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени и шлепали ремнем
- Система Contact перестала работать после отзыва лицензии у «Киви банка»
- В Башкирии поезд врезался в машину скорой помощи
- Трамп перечислил имена кандидатов на пост вице-президента США
- Выставка картин эпохи Возрождения открылась в Эрмитаже
- СМИ сообщили о ракетном ударе Израиля по Дамаску
- Мэр Ишима вручил жителям сертификаты на жилье в резиновой перчатке
- Расторгуев исполнит на юбилейном концерте песню репера ST
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru