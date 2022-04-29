В Германии объявили о возвращении «Октоберфеста»
29 апреля 202214:15
Мэр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что в 2022 году ежегодный крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест» состоится, сообщает пресс-служба мюнхенской мэрии.
По его словам, мероприятие пройдет без каких-либо ограничений из-за коронавируса.
«187-й «Октоберфест» стартует 17 сентября и продлится до 3 октября», - уточнили в мэрии.
Ранее фестиваль «Октоберфест» дважды отменяли из-за пандемии COVID-19 - в 2020 и 2021 годах, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 710 / сут.
Умерли
376 тыс.+161 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 041 / сут.
- Курс евро впервые с марта 2020 года упал до 74 рублей
- В Германии объявили о возвращении «Октоберфеста»
- Путин присвоил Башмету звание Героя Труда
- Деятели культуры ФРГ попросили Шольца не направлять тяжелые вооружения на Украину
- Песков заявил, что иностранных лидеров не будет на Дне Победы в Москве
- Центробанк снизил ключевую ставку до 14%
- Грузия заполнила первую часть анкеты по вступлению в Евросоюз
- Силуанов: Дефицит бюджета России в 2022 году составит около 1% ВВП
- В Киеве погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич
- Токаев и Путин обсудили торгово-экономическое сотрудничество
29 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru