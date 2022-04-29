В Германии объявили о возвращении «Октоберфеста»

Мэр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что в 2022 году ежегодный крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест» состоится, сообщает пресс-служба мюнхенской мэрии.

Фестиваль «Нашествие» переносится на 2023 год

По его словам, мероприятие пройдет без каких-либо ограничений из-за коронавируса.

«187-й «Октоберфест» стартует 17 сентября и продлится до 3 октября», - уточнили в мэрии.

Ранее фестиваль «Октоберфест» дважды отменяли из-за пандемии COVID-19 - в 2020 и 2021 годах, сообщает RT.

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ТЕГИ:КоронавирусМюнхенГерманияПивоФестиваль
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