Пилоты попросили премьер-министра разрешить иностранные вакцины

Российский препарат «Спутник V» пока не одобрен в остальном мире, поэтому пилотам приходиться непрерывно сдавать ПЦР-тесты, чтобы совершать международные рейсы. «Просим Вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок», — написали Мишустину пилоты.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения может разрешить использование «Спутника V» уже осенью. По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, в России уже была одна проверка от организации, скоро ожидается вторая, пишет URA.RU.

