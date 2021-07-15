Пилоты попросили премьер-министра разрешить иностранные вакцины
Члены Шереметьевского профсоюза летного состава обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой разрешить использование иностранных вакцин, сообщили «Ведомости».
Российский препарат «Спутник V» пока не одобрен в остальном мире, поэтому пилотам приходиться непрерывно сдавать ПЦР-тесты, чтобы совершать международные рейсы. «Просим Вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок», — написали Мишустину пилоты.
Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения может разрешить использование «Спутника V» уже осенью. По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, в России уже была одна проверка от организации, скоро ожидается вторая, пишет URA.RU.
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