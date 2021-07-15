Роструд ободрил отстранение непривитых сотрудников до конца эпидемии

Роструд уточнил основания для отстранения сотрудника от работы в том случае, если в регионе проводится обязательная вакцинация, пишут «Известия».

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Сотрудники на «уделенке» не освобождаются от требований сделать укол, а их перевод на дистанционный формат не является альтернативой отстранению. Сотрудник может вернуться к работе после вакцинации или после того, как закончится эпидемия COVID-19.

Дата отстранения непривитых сотрудников зависит от сроков проведения вакцинации в конкретном субъекте. Первой будет Москва, где 60% работников торговли, общепита и других отраслей должны получить первую прививку до 15 июля, вторую — до 15 августа.

В случае ужесточения существующих ограничений в России можно ожидать массовые иски, заявила почетный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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