Роструд ободрил отстранение непривитых сотрудников до конца эпидемии
Роструд уточнил основания для отстранения сотрудника от работы в том случае, если в регионе проводится обязательная вакцинация, пишут «Известия».
Сотрудники на «уделенке» не освобождаются от требований сделать укол, а их перевод на дистанционный формат не является альтернативой отстранению. Сотрудник может вернуться к работе после вакцинации или после того, как закончится эпидемия COVID-19.
Дата отстранения непривитых сотрудников зависит от сроков проведения вакцинации в конкретном субъекте. Первой будет Москва, где 60% работников торговли, общепита и других отраслей должны получить первую прививку до 15 июля, вторую — до 15 августа.
В случае ужесточения существующих ограничений в России можно ожидать массовые иски, заявила почетный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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