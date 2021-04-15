Певцов предложил вернуть пятилетки

Народный артист России Дмитрий Певцов выступил с идеей вернуться к пятилетним планам в экономике. «Надо вернуть пятилетки, чтобы дать людям уверенность в своем будущем», - написал актер на своей страничке в Instagram.

Он заявил, «что после распада СССР мир убедили, что рынок – это хорошо, только забыли предупредить, что эта «регулировка» от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке». Певцов сделал вывод, что из-за этого «некоторые богатеют, а большинство людей просто нищает». По его мнению, граждане не понимают, что их ждет в будущем.

«Плывем без руля и ветрил. Шаг вперед, два шага назад. Надо вспомнить о хорошем опыте советских лет и применить его в современных условиях, облегчив жизнь людей», — пояснил Певцов, рассуждая о пользе пятилеток.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил о бедности в России на уровне 40 процентов.

