Певцов предложил вернуть пятилетки
Народный артист России Дмитрий Певцов выступил с идеей вернуться к пятилетним планам в экономике. «Надо вернуть пятилетки, чтобы дать людям уверенность в своем будущем», - написал актер на своей страничке в Instagram.
Он заявил, «что после распада СССР мир убедили, что рынок – это хорошо, только забыли предупредить, что эта «регулировка» от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке». Певцов сделал вывод, что из-за этого «некоторые богатеют, а большинство людей просто нищает». По его мнению, граждане не понимают, что их ждет в будущем.
«Плывем без руля и ветрил. Шаг вперед, два шага назад. Надо вспомнить о хорошем опыте советских лет и применить его в современных условиях, облегчив жизнь людей», — пояснил Певцов, рассуждая о пользе пятилеток.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил о бедности в России на уровне 40 процентов.
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