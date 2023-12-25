Петербургский завод Hyundai выйдет из простоя в январе 2024 года

«На январь простой на заводе не продлен», - заявила пресс-служба.

Завод находится в простое до 31 декабря. Выпуск автомобилей прекратился в марте прошлого года в связи с нехваткой комплектующих. Предприятие производило более 200 тысяч автомобилей в год, включая модели Hyundai Solaris и Kia Rio.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 19 декабря сообщил, что в правительстве одобрили сделку по продаже завода. По его словам, Hyundai и российская компания «Арт-Финанс» уточняют параметры соглашения, сообщает «Радиоточка НСН».

