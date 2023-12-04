Петербургский завод Hyundai продлил режим простоя до Нового года

Предприятие не будет работать минимум до 31 декабря 2023 года. В простое находятся 502 человека, сообщили в петербургском Центре занятости населения.

Петербургский завод Hyundai остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года в связи с нехваткой комплектующих. Предприятие ежегодно выпускало более 200 тысяч автомобилей нескольких моделей, включая Solaris, Creta и Kia Rio.

В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что завод Hyundai приобретет российская компания.

Ранее сообщалось, что в ноябре продажи «АвтоВАЗа» составили 36 тысяч автомобилей, что на 11,9% меньше октябрьских показателей. отмечает «Радиоточка НСН».

