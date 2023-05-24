Песков заявил о важности интеграции в мировой экономике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будущее мировой экономики за интеграционными процессами, сообщает РИА Новости.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЭкономикаДмитрий Песков

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