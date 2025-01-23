Песков заявил о прочности российской экономики

Запас прочности российской экономики позволяет удовлетворять не только все военные требования. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, этот запас также даёт возможность решать вопросы социального обеспечения.

«И с учётом инфляции производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил уже в январе текущего года проиндексировать страховые пенсии 9,5%, то есть по фактической инфляции 2024 года, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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