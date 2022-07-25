Песков заявил, что удар по военным объектам в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна

По его словам, это никак не связано с инфраструктурой, задействованной для выполнения договоренностей по вывозу украинского зерна.

«Поэтому подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки», - заключил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ 24 июля нанесли удар по судоремонтному заводу в Одессе, пишут «Известия». По его словам, были уничтожены находившийся в доке украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет Harpoon.

