Песков заявил, что удар по военным объектам в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не может и не должен повлиять на начало отгрузки зерна, сообщает ТАСС.

Шойгу разъяснил порядок досмотра кораблей с украинским зерном

По его словам, это никак не связано с инфраструктурой, задействованной для выполнения договоренностей по вывозу украинского зерна.

«Поэтому подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки», - заключил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ 24 июля нанесли удар по судоремонтному заводу в Одессе, пишут «Известия». По его словам, были уничтожены находившийся в доке украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет Harpoon.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноСпецоперацияРакетный УдарОдессаДмитрий Песков
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