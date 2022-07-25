Песков заявил, что удар по военным объектам в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не может и не должен повлиять на начало отгрузки зерна, сообщает ТАСС.
По его словам, это никак не связано с инфраструктурой, задействованной для выполнения договоренностей по вывозу украинского зерна.
«Поэтому подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки», - заключил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ 24 июля нанесли удар по судоремонтному заводу в Одессе, пишут «Известия». По его словам, были уничтожены находившийся в доке украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет Harpoon.
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