Песков заявил, что Россия завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть

«Это нужно ожидать. Подготовка завершается», — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможной реакции на ограничения.

Песков подчеркнул, что ответ Москвы будет «соответствующим».

В понедельник вступило в силу решение стран Евросоюза о введении потолка цен на нефть из РФ, стоимость сырья установят на уровне $60 за баррель, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Аналогичный лимит цен введут страны Группы семи и Австралия, меры начнут действовать с 5 февраля.

