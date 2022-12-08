Песков заявил, что Россия завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть
Россия завершает подготовку ответных мер на решение о введении потолка цен на нефть из РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это нужно ожидать. Подготовка завершается», — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможной реакции на ограничения.
Песков подчеркнул, что ответ Москвы будет «соответствующим».
В понедельник вступило в силу решение стран Евросоюза о введении потолка цен на нефть из РФ, стоимость сырья установят на уровне $60 за баррель, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Аналогичный лимит цен введут страны Группы семи и Австралия, меры начнут действовать с 5 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- Песков заявил, что Россия завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть
- Кремль: Работа по созданию «тройственного газового союза» продолжается
- В Госдуме предложили создать госпрограмму противодействия нацизму
- МИД: США будут подогревать украинский конфликт до 2025 года
- Петербургские депутаты предложили в несколько раз увеличить штраф за отсутствие ОСАГО
- Президент Италии заявил, что великую русскую культуру нельзя отменить
- Российские военные уничтожили из «Солнцепеков» опорные пункты ВСУ под Сватово
- В России хотят пожизненно сажать за содействие диверсантам
- Правоприменение, военная служба. Бастрыкин рассказал о самых коррупционных сферах
- Силуанов: Дефицит бюджета в 2022 году составит около 2% ВВП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru