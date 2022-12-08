Песков заявил, что Россия завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть

Россия завершает подготовку ответных мер на решение о введении потолка цен на нефть из РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Демонстративно накажем»: Россия договорится с ОПЕК на фоне нефтяного потолка

«Это нужно ожидать. Подготовка завершается», — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможной реакции на ограничения.

Песков подчеркнул, что ответ Москвы будет «соответствующим».

В понедельник вступило в силу решение стран Евросоюза о введении потолка цен на нефть из РФ, стоимость сырья установят на уровне $60 за баррель, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Аналогичный лимит цен введут страны Группы семи и Австралия, меры начнут действовать с 5 февраля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияНефтьЦены На НефтьДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры