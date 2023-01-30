Песков заявил, что Россия блестяще вышла из всех кризисных ситуаций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство России уже три года работает в чрезвычайно тяжёлых условиях, сообщает РИА Новости.
По его словам, кабмин блестяще справился с беспрецедентным вызовом глобальной пандемии коронавируса, а также с «прокси-войной», которую повели против России «страны коллективного Запада».
«Удалось выйти с наименьшими возможными потерями... Не просто кое-как выйти, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста», - подчеркнул представитель Кремля.
Он также добавил, что в текущий момент перспектива роста российской экономики «абсолютно положительная».
Ранее Песков заявил, что данные об экономической политике России засекречены из-за ведущейся против страны гибридной войны, сообщает RT.
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