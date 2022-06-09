Песков заявил, что новых отключений от поставок газа не планируется

По его словам, потребители, отказавшиеся выполнять новые правила, уже отключены от поставок, новых отключений не планируется.

«Система работает, система налажена. Те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее компания «Газпром» прекратила поставки газа в адрес датской компании Orsted, а также подразделению Shell в Германии в связи с неоплатой в рублях, сообщает RT.

