Нидерландский оператор Gasterra отказался от оплаты российского газа в рублях

В заявлении газового трейдера говорится, что предложенная российской стороной схема оплаты «может привести к нарушению санкций, введённых Евросоюзом», а открытие счетов и контроль над ними со стороны Москве «представляют слишком большой риск».

«В ответ на решение GasTerra «Газпром» объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года. Это означает, что компания не получит примерно два млрд кубических метров законтрактованного газа. GasTerra предвидела это, покупая газ у других поставщиков», - отметили в компании.

Нидерландский оператор добавил, что «неоднократно призывал «Газпром» соблюдать оговоренную в контракте структуру платежей и обязательства по поставкам, но безрезультатно.

Ранее датская энергетическая компания Orsted заявила об отказе платить за российский газ в рублях и готовится к его отключению.