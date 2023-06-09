Глава ВТБ Костин оценил вероятность массовой приватизации
Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters прокомментировал возможность массовой приватизации в России.
Костин полагает, что идея о массовой приватизации в настоящее время «не пройдет». Однако важно провести ее в отношении некоторых госкомпаний, заявил банкир.
«Есть отрасли, которые, на мой взгляд, сегодня просто созданы для того, чтобы их приватизировать, передать каким-то другим компаниям», - отметил финансист.
Вопрос проведения в России крупной приватизации не стоит на повестке дня, сообщил ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, доходы от передачи госсобственности в частные руки не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru