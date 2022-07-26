Песков заявил, что «Газпром» выступит с заявлением по «Северному потоку»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неполадки с турбинами «Северного потока» действительно есть, сообщает РИА Новости.

Стало известно о передаче «Газпрому» лицензии на турбину для «Северного потока»

По его словам, сложившаяся ситуация осложняется антироссийскими санкциями и ограничениями, «Газпром» работает над решением возникших проблем.

«Турбина после капремонта ещё не пришла, не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже, но есть определённые неполадки с другой турбиной», - отметил представитель Кремля, добавив, в «Газпроме» непременно дадут объяснение «с технологической точки зрения».

Ранее в «Газпроме» заявили о необходимости остановить работу ещё одного газотурбинного двигателя, задействованного в прокачке топлива по «Северному потоку», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПоставкиГазпромСеверный ПотокДмитрий Песков
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