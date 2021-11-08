Песков: Сроков запуска «Северного потока-2» пока нет
Сроков запуска газопровода «Северный поток-2» пока нет, этот процесс займет определенное время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сообщил, что подвижек со стороны Европы в одобрении трубопровода «пока нет».
«Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное терпеливо, что называется, ждать», — цитирует Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Кремле считают «Северный поток-2» очень важным проектом, который сыграет «важную роль в обеспечении энергетической безопасности европейского континента».
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