Песков: Сроков запуска «Северного потока-2» пока нет

Представитель Кремля сообщил, что подвижек со стороны Европы в одобрении трубопровода «пока нет».

«Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное терпеливо, что называется, ждать», — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Кремле считают «Северный поток-2» очень важным проектом, который сыграет «важную роль в обеспечении энергетической безопасности европейского континента».

