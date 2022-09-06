Песков спрогнозировал сокращение ВВП России по итогам года более чем на 2%

«У нас сократится ВВП чуть больше чем на 2% по итогам года», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, сейчас есть повод для умеренного оптимизма. Для стабилизации экономики страны на фоне враждебных действий Запада проводится «достаточно титаническая работа», пишет RT.

Ранее эксперты допустили, что спад ВВП в текущем году не превысит трех процентов. По данным Минэкономразвития, падение этого показателя замедлилось в июле по сравнению с предыдущем месяцем. Вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что в 2023 году страна может достичь 0,6–0,8% снижения ВВП, напоминает РИА ФАН.

