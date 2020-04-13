Названы три сценария развития нефтяного рынка после сделки ОПЕК+

Вечером 12 апреля Путин, Трамп и саудовский король провели совместные телефонные переговоры, в ходе которых они поддержали заключённую странами ОПЕК+ сделку о сокращении добычи нефти с 1 мая 2020 года. При этом сокращение добычи составит 9,7 млн барр./сутки, что является рекордным уровнем снижения за всю историю. Помимо этого, по словам иранского министра нефти Биджара Зангане, ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт согласились сократить добычу еще на 2 млн барр./сутки, а страны G20 — на 3,7 млн барр. в день.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН подробно рассказал, как сделка ОПЕК+ влияет на нефтяной рынок и объяснил, почему Дональд Трамп отказался от снижения добычи нефти в США.

«По факту, само по себе заключение соглашения никак не повлияло на нефтяной рынок. То снижение, на которое пошли участники, сами участники оценивают его как недостаточное. Снижение спроса, которое сейчас происходит в мире, намного больше, чем снижение предложения по сделке ОПЕК+. Но спрос сейчас уже понемногу восстанавливается, в первую очередь в Китае. Что же касается Трампа и его нежелания участвовать в общем снижении объёмов добычи нефти, то оно обуславливается двумя основными причинами, которые просто не позволят ни Трампу, ни правительству США регулировать американскую добычу нефти. Во-первых, очень древний закон, запрещающий как-либо влиять на нефтяные компании, который был принят ещё во времена разделения Standard Oil (1911 год – прим. НСН). И во-вторых, более поздний закон-стратагема – концепция национальной энергетической безопасности США, согласно которой они обязаны всячески поддерживать свою нефтедобычу. Однако Штаты декларируют, что при текущих мировых ценах на нефть добыча нефти и производство синтетических видов топлива в стране падает и будет падать дальше», - сказал Танкаев.

Также он рассказал о самом точном способе предсказания цен на нефть и тех, кто знает, что ждёт нефтяной рынок.

«Способ предсказания таких вещей существует, он достаточно надёжен – экономико-математические модели, но эта работа стоит больших денег и такие результаты не публикуются. У всех крупных нефтяных компаний мира они есть. Сейчас есть мнение экспертного сообщества, что восстановление цен уже началось, и его результаты станут достаточно явными к июню. Но сообщество при таких оценках учитывает максимум три фактора, в то время как модель, о которой я говорил, учитывает не менее шестидесяти пяти, поэтому прогнозы нефтяных компаний и экспертного сообщества, как правило, очень сильно отличаются», - объяснил эксперт Торгово-промышленной палаты.

Рустам Танкаев также сообщил о возможных сценариях дальнейшего развития событий и какие расценки на нефть могут установится на мировых рынках.

«Всего есть три возможных варианта развития событий. Первый предполагает дальнейшее углубление мирового экономического кризиса, распространение пандемии коронавируса, остановку всех мер государственных связей и стагнацию промышленного производства. В этом случае цены на нефть будут держаться в диапазоне 20-30 долларов за баррель. Другой сценарий говорит о постепенном восстановлении потребления нефти и мировой экономики, и признаки восстановления станут заметны уже к июню. Тогда диапазон цен будет 40-50 долларов за баррель. В третьем варианте отложенный спрос на большинство товаров, который копится сейчас, вызовет резкий скачок экономики и потребления, как только будет решена проблема коронавируса. Тогда цены на нефть смогут превысить 60 долларов за баррель. В целом к концу года ожидается, что фактор коронавируса перестанет воздействовать и цены на нефть вернутся к докризисному уровню. К сожалению, пока мы наблюдаем тот уровень цен, который соответствует пессимистическому сценарию развития», - заявил эксперт.

Ранее реальным доходам россиян предсказали падение на 17,5% из-за коронавируса и низких цен на нефть. Затем летом ожидается пик безработицы, после чего начнется восстановление экономических показателей. Исследователи оценивают такой сценарий как оптимистичный, при условии реализации всего пакета антикризисных мер и восстановления малого бизнеса с середины года.

