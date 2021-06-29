Песков считает, что Россия начала выходить из экономического кризиса

По словам Пескова, российские власти принимают все возможные меры, чтобы минимизировать негативное влияние мирового кризиса на население страны.

Он добавил, что на фоне пандемии во всем мире разогналась инфляция, растут цены на продукты питания. То же самое, по его словам, происходит и в России.

К «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным» уже поступило более 714 тысяч вопросов. Более 53 тысяч ситуаций по обращениям разрешено, сообщил ранее сегодня телеканал.



