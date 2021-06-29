Песков считает, что Россия начала выходить из экономического кризиса

Россия начинает выходить из экономического кризиса, демонстрируя положительную динамику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24».

Об этом представитель Кремля рассказал, комментируя вопросы, которые присылают россияне президенту на «Прямую линию», которая состоится в среду, 29 июня.

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По словам Пескова, российские власти принимают все возможные меры, чтобы минимизировать негативное влияние мирового кризиса на население страны.

Он добавил, что на фоне пандемии во всем мире разогналась инфляция, растут цены на продукты питания. То же самое, по его словам, происходит и в России.

К «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным» уже поступило более 714 тысяч вопросов. Более 53 тысяч ситуаций по обращениям разрешено, сообщил ранее сегодня телеканал.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковЭкономический Кризис
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