Песков: Россия пока не сталкивается с потолком цен на нефть
Россия «пока особо не сталкивалась» с влиянием введенного на Западе потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), по информации которого ограничения на нефть якобы обходятся РФ в 160 млн евро ежедневно.
Песков указал, что Москва «со скепсисом» относится к таким прогнозным цифрам.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ намерена делать все для обеспечения своих интересов при введении каких-либо новых лимитов цен на энергоносители.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru