Песков: Россия пока не сталкивается с потолком цен на нефть

Так представитель Кремля прокомментировал данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), по информации которого ограничения на нефть якобы обходятся РФ в 160 млн евро ежедневно.



Песков указал, что Москва «со скепсисом» относится к таким прогнозным цифрам.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ намерена делать все для обеспечения своих интересов при введении каких-либо новых лимитов цен на энергоносители.

