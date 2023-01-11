Песков: Россия пока не сталкивается с потолком цен на нефть

Россия «пока особо не сталкивалась» с влиянием введенного на Западе потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Так представитель Кремля прокомментировал данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), по информации которого ограничения на нефть якобы обходятся РФ в 160 млн евро ежедневно.

Песков указал, что Москва «со скепсисом» относится к таким прогнозным цифрам.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ намерена делать все для обеспечения своих интересов при введении каких-либо новых лимитов цен на энергоносители.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:НефтьРоссияДмитрий Песков
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