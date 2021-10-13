Песков: Россия не может поставлять газ в Европу сверх контракта
Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, увеличив до максимума все объемы по имеющимся договорам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал ситуацию с поставками российского газа на европейский рынок в свете сообщений об увеличении объемов транспортировки топлива.
«Что касается уже технической стороны и так далее, то это вопросы к "Газпрому"», — цитирует Пескова РИА Новости.
Кроме того, отвечая на вопрос о поставках газа сверх контрактов, пресс-секретарь президента отметил, что по такой схеме «ничего не может поставляться». Песков подчеркнул, что подобные вопросы, а также предположения о возможности сделок на спотовом рынке «лучше уже адресовать непосредственно "Газпрому"».
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