Песков: Россия не может поставлять газ в Европу сверх контракта

Так представитель Кремля прокомментировал ситуацию с поставками российского газа на европейский рынок в свете сообщений об увеличении объемов транспортировки топлива.

«Что касается уже технической стороны и так далее, то это вопросы к "Газпрому"», — цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, отвечая на вопрос о поставках газа сверх контрактов, пресс-секретарь президента отметил, что по такой схеме «ничего не может поставляться». Песков подчеркнул, что подобные вопросы, а также предположения о возможности сделок на спотовом рынке «лучше уже адресовать непосредственно "Газпрому"».

