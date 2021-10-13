В Польше допустили штраф для «Газпрома» из-за европейского энергокризиса
Штраф от Евросоюза может грозить российскому концерну «Газпром» из-за скачка цен на газ. Об этом заявил польский эксперт Войцех Якубик в интервью Radio Maryja.
«Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом"», — цитирует Якубика РИА Новости.
По словам эксперта, последнее антимонопольное расследование Еврокомиссии в отношении российского концерна было начато в 2012 году и продлилось шесть лет, однако урегулирование спора было весьма мягким. Якубик считает, что в этот раз ЕК может оштрафовать «Газпром» или предложить ряд решений для защиты Евросоюза.
Напомним, в последние недели в Европе наблюдается рекордный рост мировых цен на топливо. По оценкам экспертов, текущая ситуация связана с низким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах, а также высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии, отмечает Ura.ru.
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