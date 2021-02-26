Песков рассказал о плачевных экономических отношениях России и Украины

«Подобное плачевное состояние, конечно же, мы наблюдаем по вине украинского руководства, которое фактически отказывается от каких-либо отношений и выбирает очень недружественный, а зачастую даже враждебный путь», - заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что цифры товарооборота между Россией и Украиной являются мизерными с точки зрения взаимовыгодного потенциала торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Так он ответил на вопрос о том, почему Россия не вводит контрсанкции в ответ на введение Киевом санкций против РФ. По словам Пескова, Россия делала и будет продолжать делать в первую очередь то, что соответствует ее интересам.

Немецкий политолог Александр Рар рассказал о «громадной ошибке» украинских властей из-за газопровода «Северный поток — 2», пишет «Газета.ру».

