Песков рассказал о плачевных экономических отношениях России и Украины
В плачевном состоянии между Россией и Украиной виноват Киев. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, украинские власти выбирают недружественный путь взаимоотношений.
«Подобное плачевное состояние, конечно же, мы наблюдаем по вине украинского руководства, которое фактически отказывается от каких-либо отношений и выбирает очень недружественный, а зачастую даже враждебный путь», - заявил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что цифры товарооборота между Россией и Украиной являются мизерными с точки зрения взаимовыгодного потенциала торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Так он ответил на вопрос о том, почему Россия не вводит контрсанкции в ответ на введение Киевом санкций против РФ. По словам Пескова, Россия делала и будет продолжать делать в первую очередь то, что соответствует ее интересам.
Немецкий политолог Александр Рар рассказал о «громадной ошибке» украинских властей из-за газопровода «Северный поток — 2», пишет «Газета.ру».
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