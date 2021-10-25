Песков рассказал о механизмах правительства по мониторингу цен

«Существует действующее поручение президента кабинету министров. В рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

При этом Песков отметил, что, помимо «субъективных факторов, с которыми очень активно работает правительство», есть и объективные процессы, влияющие на цены. В частности, пресс-секретарь президента заявил об инфляционных процессах и «неблагоприятной международной конъюнктуре, которая тоже давит на цены в плане их повышения».

