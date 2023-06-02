Песков: Путин обязательно выступит на ПМЭФ
2 июня 202314:40
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит на ПМЭФ. Слова пресс-секретаря главы государства приводит РИА Новости.
Сейчас мероприятие находится в стадии подготовки, отметил Песков. Он добавил, что грядущее событие является важным как для мировой экономики, так и для «торгово-экономических ориентиров России».
ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru