Песков: Путин обязательно выступит на ПМЭФ

Сейчас мероприятие находится в стадии подготовки, отметил Песков. Он добавил, что грядущее событие является важным как для мировой экономики, так и для «торгово-экономических ориентиров России».

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

