Песков: Путин обязательно выступит на ПМЭФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит на ПМЭФ. Слова пресс-секретаря главы государства приводит РИА Новости.

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Сейчас мероприятие находится в стадии подготовки, отметил Песков. Он добавил, что грядущее событие является важным как для мировой экономики, так и для «торгово-экономических ориентиров России».

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

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ФОТО: скриншот с видеотрансляции
ТЕГИ:ПМЭФВладимир ПутинДмитрий Песков

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