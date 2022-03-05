Песков: Путин не планирует встречаться с иностранным бизнесом

Президент России Владимир Путин не планирует сейчас встречаться представителями иностранного бизнеса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, некоторые компании сейчас вынужденно покидают российский рынок и понятно, «по каким причинам они это делают».

«По причинам этого самого экономического бандитизма, потому что они тоже могут стать объектами этого бандитизма», - цитирует Пескова РИА Новости.