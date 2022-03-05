Песков: Путин не планирует встречаться с иностранным бизнесом
Президент России Владимир Путин не планирует сейчас встречаться представителями иностранного бизнеса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, некоторые компании сейчас вынужденно покидают российский рынок и понятно, «по каким причинам они это делают».
«По причинам этого самого экономического бандитизма, потому что они тоже могут стать объектами этого бандитизма», - цитирует Пескова РИА Новости.
По данным СМИ, с 6 марта в России временно закроют магазины модного французского бренда Louis Vuitton и Chanel. С 4 марта свою деятельность уже прекратили торговые точки Hermes.
Также с 4 марта поставщик кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski приостановил свои продажи в интернет-магазине на территории России.
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