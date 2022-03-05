Песков предупредил о «перекосе» мировых рынков в случае отказа США от нефти РФ

Планы Соединённых Штатов Америки ограничить использование российской нефти могут «перекосить» мировые энергетические рынки. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для СМИ.

По словам представителя Кремля, такое ограничение, в случае реализации на практике, будет иметь довольно серьезные последствия.

Группа сенаторов США представила ранее в Конгресс законопроект о введении запрета на импорт нефти из России в рамках санкционных мер из-за специальной военной операции России на Украине. Для того, чтобы смягчить возможные ценовые потрясения, авторы инициативы призвали президента Джозефа Байдена возобновить добычу «чёрного золота» в США.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СШАНефтьПесков
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